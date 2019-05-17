У ЗСУ готові до адекватних дій у разі загострення на Приазов’ї
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Військовослужбовці Збройних сил України готові до адекватних дій у разі загострення ситуації у регіоні Приазов’я. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Операції Об’єднаних сил, передає УНН.
“На приморському напрямку готові до адекватних дій у разі загострення ситуації”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на Приазов’ї командувач ООС генерал-лейтенант Олександр Сирський перевірив організацію бойової служби військових частин та підрозділів.
Зокрема, Сирський безпосередньо на передових позиціях вивчив положення та характер дій ворога, переконався в готовності наявних сил і засобів до адекватних дій у разі загострення ситуації противником.
Під час роботи на приморському напрямку командувач також уточнив завдання для підрозділів та порядок вогневого ураження противника.
Як повідомляв УНН, українські десантники провели навчання у Приазов’ї.