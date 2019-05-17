В ВСУ готовы к адекватным действиям в случае обострения на Приазовье
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Военнослужащие Вооруженных сил Украины готовы к адекватным действиям в случае обострения ситуации в регионе Приазовья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции Объединенных сил, передает УНН.
"На приморском направлении готовы к адекватным действиям в случае обострения ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на Приазовье командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский проверил организацию боевой службы воинских частей и подразделений.
В частности, Сирский непосредственно на передовых позициях изучил положение и характер действий противника, убедился в готовности имеющихся сил и средств к адекватным действиям в случае обострения ситуации противником.
Во время работы на приморском направлении командующий также уточнил задачи для подразделений и порядок огневого поражения противника.
Как сообщал УНН, украинские десантники провели обучение в Приазовье.