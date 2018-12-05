У зоні ООС загинув молодий танкіст
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У районі проведення ООС на Донбасі загинув молодший сержант Збройних сил України Олександр Іванішко. Про це повідомила Кам'янська міська рада у Дніпропетровській області на офіційній сторінці, передає УНН.
“На Донбасі у районі проведення Операції об’єднаних сил загинув молодший сержант Збройних сил України, уродженець Кам’янського Дніпропетровської області Олександр Іванішко”, — йдеться у повідомленні.
При цьому уточнюється, що Іванішка призвали до лав Збройних сил України у лютому 2018 року. Він виконував обов’язки старшого механіка-водія танкового батальйону військової частини С4261. На момент смерті бійцеві було ледь за 30 років.
Інші обставини трагедії не уточнюються.
Нагадаємо, протягом минулої доби бойовики 24 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі, в тому числі із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще троє — зазнали поранень.
5 грудня близько 11:00 ворог обстріляв з кулеметів крупного калібру район Тарамчука.