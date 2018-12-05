В зоне ООС погиб молодой танкист
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В районе проведения ООС в Донбассе погиб младший сержант Вооруженных сил Украины Александр Иванишко. Об этом сообщил Каменский городской совет в Днепропетровской области на официальной странице, передает УНН.
“На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил погиб младший сержант Вооруженных сил Украины, уроженец Каменского Днепропетровской области Александр Иванишко”, — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что Иванишко призвали в ряды Вооруженных сил Украины в феврале 2018 года. Он выполнял обязанности старшего механика-водителя танкового батальона воинской части С4261. На момент смерти бойцу было чуть больше 30 лет.
Другие обстоятельства трагедии не уточняются.
Напомним, за прошедшие сутки боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще трое — получили ранения.
5 декабря около 11:00 враг обстрелял из пулеметов крупного калибра район Тарамчука.