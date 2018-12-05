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Зранку ворог вже обстріляв позиції ООС з кулеметів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. З початку доби українські військові в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) вже зазнали обстрілу з боку російських окупаційних військ. Про це повідомив речник Міноборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Зранку ворог вже обстріляв позиції ООС з кулеметів

"Від початку доби станом на 11:00 ворог з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляв наші позиції в районі Тарамчука", - зазначив речник.

За його словами, втрат з українського боку наразі немає, ситуація перебуває під повним контролем українських військових.

Нагадаємо, 4 грудня ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Зокрема, зафіксовано і 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

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