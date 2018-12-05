Зранку ворог вже обстріляв позиції ООС з кулеметів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. З початку доби українські військові в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) вже зазнали обстрілу з боку російських окупаційних військ. Про це повідомив речник Міноборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Від початку доби станом на 11:00 ворог з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстріляв наші позиції в районі Тарамчука", - зазначив речник.
За його словами, втрат з українського боку наразі немає, ситуація перебуває під повним контролем українських військових.
Нагадаємо, 4 грудня ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Зокрема, зафіксовано і 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.