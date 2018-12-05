Утром враг уже обстрелял позиции ООС из пулеметов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала суток украинские военные в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) уже подверглись обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала суток по состоянию на 11:00 враг из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстрелял наши позиции в районе Тарамчука", – отметил пресс-секретарь.
По его словам, потерь с украинской стороны пока нет, ситуация находится под полным контролем украинских военных.
Напомним, 4 декабря ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В частности, зафиксировано и 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.