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У Жмеринці запрацював спортивний простір для ветеранів завдяки програмі “МХП Поруч”

Київ • УНН

 • 540 перегляди

У Жмеринці відкрився адаптивний спортивний клуб "Юність" для ветеранів, облаштований тренажерною залою та зоною реабілітації з фаховим тренером-реабілітологом. Це один із 15 переможців конкурсу "Час діяти. Нестримні", що реалізується в межах програми "МХП Поруч".

У Жмеринці запрацював спортивний простір для ветеранів завдяки програмі “МХП Поруч”

18 червня у місті Жмеринка на Вінниччині, на території спортивно-оздоровчого закладу "Юність", відбулося відкриття адаптивного клубу для ветеранів — переможця Всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив  "Час діяти. Нестримні", який реалізується в межах програми "МХП Поруч". Це не просто тренажерна зала — це простір відновлення, підтримки та спільного розвитку для тих, хто пройшов через війну й тепер повертається до мирного життя.  Адаптивний клуб у Жмеринці – один із 15 переможців Всеукраїнського конкурсу соціальних ініціатив "Час діяти. Нестримні". Завдяки грантовій підтримці та співфінансуванню партнерів тут облаштували тренажерну залу, зону реабілітації та запросили фахового тренера-реабілітолога. Простір також орієнтований на ерготерапевтичні методи, що допомагають ветеранам повернутися до активного життя.

"Адаптивний спорт – це більше, ніж фізичні навантаження. Це відновлення волі, віри в себе та єдність з побратимами", — зазначає ветеран Олександр Бардецький, один із гостей відкриття. Після участі у бойових діях на Донеччині він повернувся до мирного життя й нині працює дитячим тренером з баскетболу.  "Спорт допомагає залишатися в тонусі не лише фізично, а й ментально. Тут, у клубі, ти відчуваєш, що поруч ті, хто тебе розуміє з півслова. Це дуже важливо", — додає Олександр.

У день відкриття гості мали змогу ознайомитися з обладнанням, поспілкуватися з ветеранами й фахівцями, які реалізовували проєкт, а також відвідати відкрите тренування, яке провів реабілітолог клубу.

Віктор Василинич, регіональний директор підприємства "МХП-Агрокряж":

"Ми переконані, що створення таких просторів — це можливість для ветеранів отримати нову точку опори. У межах програми "МХП Поруч" ми підтримуємо ініціативи, що допомагають адаптації та реінтеграції захисників. І цей клуб у Жмеринці — саме такий приклад".

Мар’яна Нарожна, керівниця групи соціального розвитку Вінницького регіону БФ "МХП – Громаді":

"Спорт справді є потужним драйвером реабілітації та адаптації ветеранів. Водночас досвід показує, що для захисників не менш важливі підтримка, відчуття спільноти й розуміння, що вони залишаються потрібними. Саме тому ми створюємо такі простори — щоб вони ставали точками об’єднання, сили та особистісного відновлення. У межах конкурсу "Час діяти. Нестримні" облаштовуємо інклюзивні зали, встановлюємо спеціальне обладнання для басейнів, робимо їх доступними для людей з інвалідністю. Окрему увагу приділяємо підготовці тренерів — спільно з університетами фізичної культури організовуємо навчання, щоб фахівці опановували сучасні методики роботи з ветеранами та людьми з інвалідністю".

Адаптивний спорт — це не лише фізичні навантаження, а й цілісний підхід до реабілітації та повернення до активного життя ветеранів і людей з інвалідністю. Він допомагає відновлювати рухові функції, збільшувати витривалість та поліпшувати загальне самопочуття. Важливою перевагою адаптивного спорту є можливість поступово повернутися до соціальної активності. Заняття в команді, участь у змаганнях і досягнення нових особистих результатів дають людям шанс відчути підтримку та єдність з іншими, що сприяє їхній соціальній реінтеграції.

  Додаткова інформація:      

"Час діяти, Нестримні" – це конкурс грантів для громад, які можуть отримати до 400 тис. грн на створення в своєму селі чи містечку адаптивного клубу "Нестримні".     

Конкурс реалізується в 13 областях України. На умовах співфінансування проєкт отримав грантову підтримку від Державної установи "Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", за підтримки Міністерства молоді та спорту України в межах програми Президента України "Активні парки", а також Благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах програми реінтеграції ветеранів "МХП Поруч", Фонду імені Федора Шпига.

Проєкт спрямований на створення та облаштування у громадах спортивних центрів, адаптованих для осіб з інвалідністю, в тому числі осіб з інвалідністю внаслідок війни, де вони зможуть займатися фізичною культурою, спілкуватися із однодумцями та отримувати фахову підтримку від кваліфікованих тренерів, стимулюючи їх реінтеграцію в соціальне життя громади.    

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Донецька область
Вінницька область
Tesla
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