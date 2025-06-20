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В Жмеринке заработало спортивное пространство для ветеранов благодаря программе "МХП Поруч"

Киев • УНН

 • 300 просмотра

В Жмеринке открылся адаптивный спортивный клуб «Юность» для ветеранов, оборудованный тренажерным залом и зоной реабилитации с профессиональным тренером-реабилитологом. Это один из 15 победителей конкурса «Час діяти. Нестримні», который реализуется в рамках программы «МХП Поруч».

В Жмеринке заработало спортивное пространство для ветеранов благодаря программе "МХП Поруч"

18 июня в городе Жмеринка Винницкой области, на территории спортивно-оздоровительного учреждения "Юность", состоялось открытие адаптивного клуба для ветеранов — победителя Всеукраинского конкурса социальных инициатив  "Час діяти. Нестримні", который реализуется в рамках программы "МХП Поруч". Это не просто тренажерный зал — это пространство восстановления, поддержки и совместного развития для тех, кто прошел через войну и теперь возвращается к мирной жизни.  Адаптивный клуб в Жмеринке – один из 15 победителей Всеукраинского конкурса социальных инициатив "Час діяти. Нестримні". Благодаря грантовой поддержке и софинансированию партнеров здесь обустроили тренажерный зал, зону реабилитации и пригласили профессионального тренера-реабилитолога. Пространство также ориентировано на эрготерапевтические методы, помогающие ветеранам вернуться к активной жизни.

"Адаптивный спорт – это больше, чем физические нагрузки. Это восстановление воли, веры в себя и единство с побратимами", — отмечает ветеран Александр Бардецкий, один из гостей открытия. После участия в боевых действиях на Донетчине он вернулся к мирной жизни и сейчас работает детским тренером по баскетболу.  "Спорт помогает оставаться в тонусе не только физически, но и ментально. Здесь, в клубе, ты чувствуешь, что рядом те, кто тебя понимает с полуслова. Это очень важно", — добавляет Александр.

В день открытия гости смогли ознакомиться с оборудованием, пообщаться с ветеранами и специалистами, реализующими проект, а также посетить открытую тренировку, которую провел реабилитолог клуба.

Виктор Василинич, региональный директор предприятия "МХП-Агрокряж":

"Мы убеждены, что создание таких пространств — это возможность для ветеранов получить новую точку опоры. В рамках программы "МХП Рядом" мы поддерживаем инициативы, помогающие адаптации и реинтеграции защитников. И этот клуб в Жмеринке — именно такой пример".

Марьяна Нарожная, руководитель группы социального развития Винницкого региона БФ "МХП – Громаді":

"Спорт действительно является мощным драйвером реабилитации и адаптации ветеранов. В то же время опыт показывает, что для защитников не менее важны поддержка, ощущение сообщества и понимание, что они остаются нужными. Именно поэтому мы создаем такие пространства — чтобы они становились точками объединения, силы и личностного восстановления. В рамках конкурса "Время действовать. Неудержимые" обустраиваем инклюзивные залы, устанавливаем специальное оборудование для бассейнов, делаем их доступными для людей с инвалидностью. Отдельное внимание уделяем подготовке тренеров — совместно с университетами физической культуры организуем обучение, чтобы специалисты осваивали современные методики работы с ветеранами и людьми с инвалидностью".

Адаптивный спорт — это не только физические нагрузки, но и целостный подход к реабилитации и возвращению к активной жизни ветеранов и людей с инвалидностью. Он помогает восстанавливать двигательные функции, увеличивать выносливость и улучшать общее самочувствие. Важным преимуществом адаптивного спорта является возможность постепенно вернуться к социальной активности. Занятия в команде, участие в соревнованиях и достижение новых личных результатов дают людям шанс почувствовать поддержку и единство с другими, что способствует их социальной реинтеграции.

  Дополнительная информация:      

"Час діяти, Нестримні" – это конкурс грантов для общин, которые могут получить до 400 тыс. грн на создание в своем селе или городке адаптивного клуба "Нестримні".     

Конкурс реализуется в 13 областях Украины. На условиях софинансирования проект получил грантовую поддержку от Государственного учреждения "Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех", при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины в рамках программы Президента Украины "Активные парки", а также Благотворительного фонда "МХП-Громаді" в рамках программы реинтеграции ветеранов "МХП Поруч", Фонда имени Федора Шпыга.

Проект направлен на создание и обустройство в общинах спортивных центров, адаптированных для людей с инвалидностью, в том числе людей с инвалидностью в результате войны, где они смогут заниматься физической культурой, общаться с единомышленниками и получать профессиональную поддержку от квалифицированных тренеров, стимулируя их реинтеграцию в социальную жизнь общины.    

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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