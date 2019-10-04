У Житомирі триває зустріч Зеленського і Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Житомирі триває зустріч президентів України Володимира Зеленського і Білорусі Олександра Лукашенка. Про це повідомила речниця українського лідера Юлія Мендель у Facebook, передає УНН.
"Триває зустріч Президентів України та Білорусі", - написала вона.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком у рамках участі в Другому форумі регіонів України та Республіки Білорусь у Житомирі.
Під час спілкування глав держав у вузькому колі визначено порядок денний відносин двох країн.
"Ми одне одного розуміємо. Я вважаю, що наші люди дружні, ментально близькі. Я пишаюся та впевнений, що кожен українець гордий, що в нас такі добрі сусіди і стосунки", – сказав Президент України на початку зустрічі.
Олександр Лукашенко зі свого боку зазначив, що сьогодні вони з Володимиром Зеленським зустрічаються віч-на-віч, щоб іще раз "звірити годинники" та обговорити порядок денний.
4 жовтня також передбачені переговори делегацій України та Республіки Білорусь під головуванням президентів.
Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко виступлять з промовами на заключній частині Другого форуму регіонів України та Республіки Білорусь.
Після цього відбудеться церемонія підписання двосторонніх документів.
Крім того, як планується, Президенти України та Білорусі оглянуть виставку великогабаритної сільськогосподарської техніки.