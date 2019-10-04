В Житомире проходит встреча Зеленского и Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Житомире проходит встреча президентов Украины Владимира Зеленского и Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в Facebook, передает УНН.
"Продолжается встреча Президентов Украины и Беларуси", - написала она.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко в рамках участия во Втором форуме регионов Украины и Республики Беларусь в Житомире.
Во время общения глав государств в узком кругу определено повестку дня отношений двух стран.
"Мы друг друга понимаем. Я считаю, что наши люди дружеские, ментально близки. Я горжусь и уверен, что каждый украинец горд, что у нас такие хорошие соседи и отношения", - сказал Президент Украины в начале встречи.
Александр Лукашенко со своей стороны отметил, что сегодня они с Владимиром Зеленским встречаются лицом к лицу, чтобы еще раз "сверить часы" и обсудить повестку дня.
4 октября также предусмотрены переговоры делегаций Украины и Республики Беларусь под председательством президентов.
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко выступят с речами на заключительной части Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь.
После этого состоится церемония подписания двусторонних документов.
Кроме того, как планируется, Президенты Украины и Беларуси осмотрят выставку крупногабаритной сельскохозяйственной техники.