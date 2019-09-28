У Запорізькій області біля колії електропотягу знайшли тіла трьох осіб - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Запорізькій області були знайдені тіла трьох осіб, які, скоріш за все, загинули від електропотягу. Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, передає УНН.
“27 вересня до ДСНС надійшла інформація що поблизу с. Павлівське Вільнянського району поблизу залізничної колії виявлено тіла 3 осіб, які ймовірно були смертельно травмовані електропотягом”, — повідомили у пресслужбі.
Додається, що наразі обставини загибелі встановлюються.
Нагадаємо, у місті Ізюм Харківської області чоловік, який мав наміри покінчити з собою, кинувся під потяг.
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