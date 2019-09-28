В Запорожской области у колеи электропоезда нашли тела трех человек - ГСЧС

"27 сентября в ГСЧС поступила информация вблизи с. Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела 3 человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сообщили в пресс-службе.

Добавляется, что сейчас обстоятельства гибели устанавливаются.

Напомним, в городе Изюм Харьковской области мужчина, который намеревался покончить с собой, бросился под поезд.

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