В Запорожской области у колеи электропоезда нашли тела трех человек - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Запорожской области были найдены тела трех человек, которые, скорее всего, погибли от электропоезда. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает УНН.
"27 сентября в ГСЧС поступила информация вблизи с. Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела 3 человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сообщили в пресс-службе.
Добавляется, что сейчас обстоятельства гибели устанавливаются.
Напомним, в городе Изюм Харьковской области мужчина, который намеревался покончить с собой, бросился под поезд.
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