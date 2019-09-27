На Харківщині самогубця кинувся під потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У місті Ізюм Харківської області чоловік, який мав наміри покінчити з собою, кинувся під потяг. Про це повідомили у відділі комунікації областної поліції, передає УНН.
"26 вересня до поліції надійшло повідомлення від машиніста ремонтної дрезини. Він розповів, що близько 13:28 під шляхопроводом в місті Ізюм чоловік кинувся під потяг. Від отриманих травм 45-річний місцевий житель помер", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 45-річний загиблий раніше неодноразово виказував наміри покінчити з життям. Після смерті матері він перебував у пригніченому стані та почав вживати спиртні напої.
За півтори години до інциденту чоловік намагався повіситися у себе вдома. Його виявили колеги по роботі, які занепокоїлися, коли робітник перестав виходити на зв'язок. Тоді чоловіка доставили до місцевої лікарні, але він її самостійно покинув і кинувся під потяг.
"Тіло чоловіка направлено до моргу. Інформація зареєстрована в Ізюмському відділі поліції. Рух потягів не зупинявся. Всі обставини події встановлюються", - додали у поліції.
Нагадаємо, на Полтавщині жінку на смерть збив поїзд.