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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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На Харківщині самогубця кинувся під потяг

Київ • УНН

 • 15782 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. У місті Ізюм Харківської області чоловік, який мав наміри покінчити з собою, кинувся під потяг. Про це повідомили у відділі комунікації областної поліції, передає УНН.

На Харківщині самогубця кинувся під потяг

"26 вересня до поліції надійшло повідомлення від машиніста ремонтної дрезини. Він розповів, що близько 13:28 під шляхопроводом в місті Ізюм чоловік кинувся під потяг. Від отриманих травм 45-річний місцевий житель помер", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 45-річний загиблий раніше неодноразово виказував наміри покінчити з життям. Після смерті матері він перебував у пригніченому стані та почав вживати спиртні напої.

За півтори години до інциденту чоловік намагався повіситися у себе вдома. Його виявили колеги по роботі, які занепокоїлися, коли робітник перестав виходити на зв'язок. Тоді чоловіка доставили до місцевої лікарні, але він її самостійно покинув і кинувся під потяг.

"Тіло чоловіка направлено до моргу. Інформація зареєстрована в Ізюмському відділі поліції. Рух потягів не зупинявся. Всі обставини події встановлюються", - додали у поліції.

Нагадаємо, на Полтавщині жінку на смерть збив поїзд.

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