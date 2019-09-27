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В Харьковской области самоубийца бросился под поезд

Киев • УНН

 • 15782 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. В городе Изюм Харьковской области мужчина, который намеревался покончить с собой, бросился под поезд. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции, передает УНН.

В Харьковской области самоубийца бросился под поезд

"26 сентября в полицию поступило сообщение от машиниста ремонтной дрезины. Он рассказал, что около 13:28 под путепроводом в городе Изюм мужчина бросился под поезд. От полученных травм 45-летний местный житель скончался", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 45-летний погибший ранее неоднократно высказывал намерения покончить с жизнью. После смерти матери он находился в подавленном состоянии и начал употреблять спиртные напитки.

За полтора часа до инцидента мужчина пытался повеситься у себя дома. Его обнаружили коллеги по работе, которые обеспокоились, когда рабочий перестал выходить на связь. Тогда мужчину доставили в местную больницу, но он ее самостоятельно покинул и бросился под поезд.

"Тело мужчины направлено в морг. Информация зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Движение поездов не останавливалось. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в полиции.

Напомним, в Полтавской области женщину насмерть сбил поезд.

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