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У Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію через перші випадки коронавірусу

У Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію через перші випадки коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Після того, як у Запоріжжі зафіксували перші випадки коронавірусної інфекції, у місті було вирішено з сьогоднішнього дня ввести надзвичайну ситуацію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Володимир Буряк, передає УНН.

“У Запоріжжі зафіксовано перші випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Це підтвердили тести, які ми отримали вчора”, — написав Буряк.

Він зазначив, що всі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Їхній вік — від 41 до 55 років.

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“Коронавірус уже в Запоріжжі, тож сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо надзвичайну ситуацію в місті. Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю тільки за крайньої потреби!”, — повідомив міський голова.

Також Буряк підкреслив, що лікарні міста готові до боротьби з коронавірусом, а сьогодні на сесії виділять ще 100 млн грн на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.

Нагадаємо, що на сьогодні в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За добу було зафіксовано 29 нових випадків. Так, виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях.

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