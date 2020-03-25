У Запоріжжі вводять надзвичайну ситуацію через перші випадки коронавірусу

КИЇВ. 25 березня. УНН. Після того, як у Запоріжжі зафіксували перші випадки коронавірусної інфекції, у місті було вирішено з сьогоднішнього дня ввести надзвичайну ситуацію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Володимир Буряк, передає УНН.