В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за первых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. После того, как в Запорожье зафиксировали первые случаи коронавирусной инфекции, в городе было решено с сегодняшнего дня ввести чрезвычайную ситуацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк, передает УНН.
“В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера”, — написал Буряк.
Он отметил, что все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст — от 41 до 55 лет.
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“Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости!”, — сообщил городской голова.
Также Буряк подчеркнул, что больницы города готовы к борьбе с коронавирусом, а сегодня на сессии выделят еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.
Напомним, что сегодня в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Так, обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.