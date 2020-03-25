В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за первых случаев коронавируса

КИЕВ. 25 марта. УНН. После того, как в Запорожье зафиксировали первые случаи коронавирусной инфекции, в городе было решено с сегодняшнего дня ввести чрезвычайную ситуацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк, передает УНН.