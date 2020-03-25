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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87709 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100853 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103000 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102217 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110402 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99737 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131434 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130415 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за первых случаев коронавируса

В Запорожье вводят чрезвычайную ситуацию из-за первых случаев коронавируса

Киев  •  УНН

 • 16843 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. После того, как в Запорожье зафиксировали первые случаи коронавирусной инфекции, в городе было решено с сегодняшнего дня ввести чрезвычайную ситуацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Владимир Буряк, передает УНН.

“В Запорожье зафиксированы первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Это подтвердили тесты, которые мы получили вчера”, — написал Буряк.

Он отметил, что все четверо больных недавно вернулись из-за границы, в частности из Египта и Куршевеля. Их возраст — от 41 до 55 лет.

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“Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14.00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайную ситуацию в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости!”, — сообщил городской голова.

Также Буряк подчеркнул, что больницы города готовы к борьбе с коронавирусом, а сегодня на сессии выделят еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.

Напомним, что сегодня в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Так, обнаружены первые случаи инфицирования в Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской областях.

Украинские Национальные Новости

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