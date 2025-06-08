У Запоріжжі ворожа атака БпЛА: є задимлення та постраждалий

У неділю, 08 червня російські війська атакували безпілотниками Запоріжжя, у деяких районах видно дим, відомо про постраждалого чоловіка. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

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У неділю, 08 червня о 19:48 Іван Федоров повідомив про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області, згодом – про вибухи та роботу протиповітряної оборони.

О 20:21 очільник Запорізької ОВА написав в своєму Telegram-каналі про задимлення, спричинене атакою рф.

Задимлення, яке видно в деяких районах міста - результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території. Попередньо, одна людина постраждала - йдеться у дописі.

О 21: 05 чиновник оновив дані про постраждалого внаслідок ворожого обстрілу.

Постраждалий - 23-річний чоловік - уточнив Федоров.

"Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога", - додав очільник Запорізької ОВА.

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