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В Запорожье вражеская атака БпЛА: есть задымление и пострадавший

Киев • УНН

 • 610 просмотра

08 июня россияне атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки есть задымление в некоторых районах города, один человек, 23-летний мужчина, получил ранение средней тяжести.

В Запорожье вражеская атака БпЛА: есть задымление и пострадавший

В воскресенье, 08 июня, российские войска атаковали беспилотниками Запорожье, в некоторых районах виден дым, известно о пострадавшем мужчине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Детали 

В воскресенье, 08 июня в 19:48 Иван Федоров сообщил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области, впоследствии – о взрывах и работе противовоздушной обороны.

В 20:21 глава Запорожской ОВА написал в своем Telegram-канале о задымлении, вызванном атакой рф. 

Задымление, которое видно в некоторых районах города - результат вражеской атаки россиян. Экстренные службы направляются на место для обследования территории. Предварительно, один человек пострадал

- говорится в сообщении.

В 21:05 чиновник обновил данные о пострадавшем в результате вражеского обстрела.

Пострадавший - 23-летний мужчина

- уточнил Федоров.

"Он получил ранения средней степени тяжести. В настоящее время находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил глава Запорожской ОВА.

Обязательно в эти дни обращаем внимание на сигналы тревоги - Зеленский08.06.25, 20:57 • 2262 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожье
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