В Запорожье вражеская атака БпЛА: есть задымление и пострадавший
Киев • УНН
08 июня россияне атаковали Запорожье беспилотниками. В результате атаки есть задымление в некоторых районах города, один человек, 23-летний мужчина, получил ранение средней тяжести.
В воскресенье, 08 июня, российские войска атаковали беспилотниками Запорожье, в некоторых районах виден дым, известно о пострадавшем мужчине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Детали
В воскресенье, 08 июня в 19:48 Иван Федоров сообщил об угрозе ударных беспилотников по Запорожской области, впоследствии – о взрывах и работе противовоздушной обороны.
В 20:21 глава Запорожской ОВА написал в своем Telegram-канале о задымлении, вызванном атакой рф.
Задымление, которое видно в некоторых районах города - результат вражеской атаки россиян. Экстренные службы направляются на место для обследования территории. Предварительно, один человек пострадал
В 21:05 чиновник обновил данные о пострадавшем в результате вражеского обстрела.
Пострадавший - 23-летний мужчина
"Он получил ранения средней степени тяжести. В настоящее время находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил глава Запорожской ОВА.
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