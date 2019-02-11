У Запоріжжі невідомий намалював свастику на церкві

"11 лютого о 08:23 до чергової частини Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, надійшло повідомлення від настоятеля одного з храмів району. Чоловік розповів, що вночі, невідомий на фасаді будівлі церковної споруди наніс написи у вигляді нацистської символіки", - йдеться у повідомленні.

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Прибувши за місцем виклику, поліція виявила стерті залишки написів.

За словами охоронця храму, написи на будівлі він побачив вранці, після чого взяв ганчірку і стер. Нікого підозрілого він не бачив та нічого не чув.

На даний час вживаються заходи щодо встановлення обставин та осіб, причетних до події. Триває перевірка.

Нагадаємо, внаслідок дій невідомих пошкоджено фрагменти настінного триптиху, відкритого на честь 100-річчя Української революції у Запоріжжі.



