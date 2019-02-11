В Запорожье неизвестный нарисовал свастику на церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Запорожье ночью, неизвестный мужчина нанес надписи в виде нацистской символики на фасад здания церковного сооружения. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.
"11 февраля в 8:23 в дежурную часть Вознесеновского отделения полиции Днепровского отдела Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от настоятеля одного из храмов района. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный на фасаде здания церковного сооружения нанес надписи в виде нацистской символики", - говорится в сообщении.
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Прибыв по месту вызова, полиция обнаружила стертые остатки надписей.
По словам охранника храма, надписи на здании он увидел утром, после чего взял тряпку и стер. Никого подозрительного он не видел и ничего не слышал.
В настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств и лиц, причастных к происшествию. Проводится проверка.
Напомним, в результате действий неизвестных повреждено фрагменты настенного триптиха, открытого в честь 100-летия Украинской революции в Запорожье.