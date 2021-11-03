У Євросоюзі засудили напад бойовиків ІД на військовий госпіталь у Кабулі

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“Терористичний напад на військовий госпіталь в Кабулі суперечить міжнародному гуманітарному праву і є серйозним порушенням ісламських цінностей”, — заявив Пітер Стано.

Один із медиків госпіталю, який встиг врятуватися, повідомив, що спочатку пролунав один вибух, а потім почалася стрілянина. Далі пролунав ще один, більш потужний вибух.

“Триваючі терористичні напади є серйозною перешкодою на шляху до миру і безпеки в Афганістані”, — додав він.

Нагадаємо

Біля військової лікарні у Кабулі, столиці Афганістану, прогриміло два потужних вибухи та сталася стрілянина.

Кількість жертв унаслідок двох вибухів та стрілянини біля військової лікарні у Кабулі, столиці Афганістану, зросла до 25.