У Євросоюзі засудили напад бойовиків ІД на військовий госпіталь у Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Євросоюзі засудили напад бойовиків ІД на військовий госпіталь в Кабулі, столиці Афганістану де загинуло щонайменше 19 людей. Повідомляє УНН з посиланням на Twitter головного представника із зовнішніх зв'язків ЄС Пітера Стано.
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“Терористичний напад на військовий госпіталь в Кабулі суперечить міжнародному гуманітарному праву і є серйозним порушенням ісламських цінностей”, — заявив Пітер Стано.
Один із медиків госпіталю, який встиг врятуватися, повідомив, що спочатку пролунав один вибух, а потім почалася стрілянина. Далі пролунав ще один, більш потужний вибух.
“Триваючі терористичні напади є серйозною перешкодою на шляху до миру і безпеки в Афганістані”, — додав він.
Нагадаємо
Біля військової лікарні у Кабулі, столиці Афганістану, прогриміло два потужних вибухи та сталася стрілянина.
Кількість жертв унаслідок двох вибухів та стрілянини біля військової лікарні у Кабулі, столиці Афганістану, зросла до 25.