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В Евросоюзе осудили нападение боевиков ИГ на военный госпиталь в Кабуле

Киев • УНН

 • 17835 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Евросоюзе осудили нападение боевиков ИГ на военный госпиталь в Кабуле, столице Афганистана, где погибли по меньшей мере 19 человек. Сообщает УНН со ссылкой на Twitter главного представителя по внешним связям ЕС Питера Стано.

В Евросоюзе осудили нападение боевиков ИГ на военный госпиталь в Кабуле

Детали

“Террористическое нападение на военный госпиталь в Кабуле противоречит международному гуманитарному праву и является серьезным нарушением исламских ценностей”, — заявил Питер Стано.
Один из медиков госпиталя, успевший спастись, сообщил, что сначала раздался один взрыв, а затем началась стрельба. Далее раздался еще один, более мощный взрыв.
" Продолжающиеся террористические нападения являются серьезным препятствием на пути к миру и безопасности в Афганистане”, — добавил он.

Напомним

Возле военной больницы в Кабуле, столице Афганистана, прогремело два мощных взрыва и произошла стрельба.

Число жертв в результате двух взрывов и стрельбы у военной больницы в Кабуле, столице Афганистана, возросло до 25.

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