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У ЄС відклали до п'ятниці питання продовження безмитного режиму на товари з України - ЗМІ

У ЄС відклали до п'ятниці питання продовження безмитного режиму на товари з України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1186846 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Обговорення продовження безмитного режиму на товари з України ще на рік посли країнс-членів ЄС відклали до п'ятниці. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.

Цитата

Спочатку він вказав, що "імовірно, сьогодні посли ЄС не проведуть голосування щодо продовження безмитних товарів з України ще на рік". І спрогнозував більше технічних переговорів з метою голосування в п'ятницю.

"Як і очікувалося: перенесено на п'ятницю. Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі проголосує за це рішення завтра", - написав Йозвяк згодом.

Раніше 

ЄС скасував на рік усі мита на український експорт торік у червні.

В уряді вказували, що Україна розраховує на значний прогрес в інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та на продовження терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом до кінця 2024 року.

Згодом у ЄС почали висувати ініціативу щодо можливого імпортного мита на українське збіжжя.

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