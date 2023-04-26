В ЕС отложили до пятницы вопрос продления беспошлинного режима на товары из Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Обсуждение продления беспошлинного режима на товары из Украины еще на год послы стран-членов ЕС отложили до пятницы. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.
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Сначала он указал, что "вероятно, сегодня послы ЕС не проведут голосование по продлению беспошлинных товаров из Украины еще на год". И спрогнозировал больше технических переговоров с целью голосования в пятницу.
"Как и ожидалось: перенесено на пятницу. Комитет Европейского парламента по международной торговле проголосует за это решение завтра", - написал Йозвяк позже.
Ранее
ЕС отменил на год все пошлины на украинский экспорт в июне прошлого года.
В правительстве указывали, что Украина рассчитывает на значительный прогресс в интеграции во внутренний рынок ЕС и на продление срока действия беспошлинной торговли с Европейским Союзом до конца 2024 года.
Позже в ЕС начали выдвигать инициативу относительно возможной импортной пошлины на украинское зерно.