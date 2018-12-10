У ЄС не збираються переглядати угоду про Brexit

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Європейська комісія заявила, що вона "готова до всіх сценаріїв" і не буде переглядати угоду щодо Brexit після того, як Європейський суд заявив, що Велика Британія може в односторонньому порядку повністю змінити процес. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.