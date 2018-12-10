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У ЄС не збираються переглядати угоду про Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Європейська комісія заявила, що вона "готова до всіх сценаріїв" і не буде переглядати угоду щодо Brexit після того, як Європейський суд заявив, що Велика Британія може в односторонньому порядку повністю змінити процес. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bloomberg.

У ЄС не збираються переглядати угоду про Brexit

У своєму рішенні Європейський суд у Люксембурзі в понеділок заявив, що Велика Британія має право відкликати повідомлення про статтю 50, якою було ініційовано процес виходу країни з ЄС (Brexit), у будь-який час до того, як країна повинна покинути блок 29 березня.

"Сьогодні ми приймаємо до відома рішення Суду", - заявила прес-секретар Єврокомісії Міна Андрєєва.

"Ми не будемо переглядати (угоду щодо Brexit - ред.). Тому наша позиція не змінилася", - сказала вона, зазначивши, що в ЄС "не беруть участі в інших "а якщо..." сценаріях".

З боку ЄС, "наше робоче припущення полягає у тому, що Велика Британія залишає Європейський Союз 29 березня 2019 року; і далі я не буду спекулювати", сказала Андрєєва.

"У нас на столі є угода, яка була схвалена Єврорадою щодо статті 50 25 листопада. Ця угода є найкращою і єдино можливою", - додала вона.

Нагадаємо, 25 листопада ЄС ухвалив угоду щодо Brexit.

Офіційні переговори між Лондоном і Брюсселем за умовами, на яких Велика Британія вийде з ЄС, почалися 19 червня 2017 року бельгійської столиці. За рік до цього на референдумі з цього питання в Британії перемогу з результатом 51,9% отримали противники євроінтеграції. Сам Brexit повинен пройти 29 березня 2019 року.

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