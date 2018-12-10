В ЕС не намерены пересматривать соглашение по Brexit

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Европейская комиссия заявила, что она "готова ко всем сценариям" и не будет пересматривать соглашение по Brexit после того, как Европейский суд заявил, что Великобритания может в одностороннем порядке полностью изменить процесс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.