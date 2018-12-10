В ЕС не намерены пересматривать соглашение по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Европейская комиссия заявила, что она "готова ко всем сценариям" и не будет пересматривать соглашение по Brexit после того, как Европейский суд заявил, что Великобритания может в одностороннем порядке полностью изменить процесс. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.
В своем решении Европейский суд в Люксембурге в понедельник заявил, что Великобритания вправе отозвать уведомление о статье 50, которой инициирован процесс выхода страны из ЕС (Brexit), в любое время до того, как страна должна покинуть блок 29 марта.
"Сегодня мы принимаем к сведению решение Суда", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.
"Мы не будем пересматривать (соглашение по Brexit - ред.). Поэтому наша позиция не изменилась", - сказала она, отметив, что в ЕС "не участвуют в других "а если..." сценариях".
Со стороны ЕС, "наше рабочее предположение состоит в том, что Великобритания покидает Европейский Союз 29 марта 2019 года; и дальше я не буду спекулировать", сказала Андреева.
"У нас на столе есть соглашение, которое было одобрено Евросоветом относительно статьи 50 25 ноября. Эта сделка является лучшей и единственно возможной", - добавила она.
Напомним, 25 ноября ЕС принял соглашение по Brexit.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по этому вопросу в Британии победу с результатом 51,9% получили противники евроинтеграции. Сам Brexit должен пройти 29 марта 2019 года.