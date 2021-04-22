У Єревані вибухнув автомобіль, є жертви

Деталі

За даними екстреної служби, вибух автомобіля стався 22 квітня близько 8 годин по місцевому часу на проспекті Аршакуняц в Єревані.

"За попередніми даними, є двоє загиблих і один поранений", - повідомили в МНС.

На місце події виїхали співробітники пожежно-рятувальної служби і оперативна група Національного центру управління кризами.

Ситуація у Вірменії

У Вірменії з моменту поразки у війні в Нагірному Карабасі виникла політична криза. Вона загострилася в кінці лютого, коли відставки Прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна зажадав Генштаб країни. У Єревані проходили мітинги прихильників і противників прем’єр-міністра. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян пообіцяв подати у відставку в квітні перед позачерговими парламентськими виборами.

Напередодні Пашинян покинув місто Агарак, розташоване на півдні країни, після того, як декілька сотень місцевих жителів влаштували акцію протесту проти його поїздки в регіон.