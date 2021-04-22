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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 128980 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184259 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186221 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271106 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 313677 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156959 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142884 просмотра

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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В Ереване взорвался автомобиль, есть жертвы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Два человека погибли, один человек пострадал в результате взрыва автомобиля в армянской столице Ереване. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные МЧС страны.

Детали

По данным экстренной службы, взрыв автомобиля произошел 22 апреля около 8:00 по местному времени на проспекте Аршакуняц в Ереване.

"По предварительным данным, есть двое погибших и один раненный", - сообщили в МЧС.

На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной службы и оперативная группа Национального центра управления кризисами.

Ситуация в Армении

В Армении с момента поражения в войне в Нагорном Карабахе возник политический кризис. Он обострился в конце февраля, когда отставки Премьер-министра Армении Никола Пашиняна потребовал Генштаб страны. В Ереване проходили митинги сторонников и противников премьер-министра. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал подать в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами.

Накануне Пашинян покинул город Агарак, расположенный на юге страны, после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста против его поездки в регион.

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