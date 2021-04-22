В Ереване взорвался автомобиль, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Два человека погибли, один человек пострадал в результате взрыва автомобиля в армянской столице Ереване. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные МЧС страны.
Детали
По данным экстренной службы, взрыв автомобиля произошел 22 апреля около 8:00 по местному времени на проспекте Аршакуняц в Ереване.
"По предварительным данным, есть двое погибших и один раненный", - сообщили в МЧС.
На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной службы и оперативная группа Национального центра управления кризисами.
Ситуация в Армении
В Армении с момента поражения в войне в Нагорном Карабахе возник политический кризис. Он обострился в конце февраля, когда отставки Премьер-министра Армении Никола Пашиняна потребовал Генштаб страны. В Ереване проходили митинги сторонников и противников премьер-министра. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал подать в отставку в апреле перед внеочередными парламентскими выборами.
Накануне Пашинян покинул город Агарак, расположенный на юге страны, после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста против его поездки в регион.