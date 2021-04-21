Пашинян покинув місто на півдні Вірменії після того, як місцеві мешканці вийшли йому на зустріч

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян покинув місто Агарак, розташоване на півдні країни, після того, як декілька сотень місцевих жителів влаштували акцію протесту проти його поїздки в регіон. Демонстрацію показували в прямому ефірі вірменські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

“Я приношу вибачення за їх поведінку”, — сказав в рупор Пашинян, пройшов декілька десятків метрів по вулиці міста, сів у машину і поїхав.

Акції протесту в найпівденнішому місті Вірменії почалися після того, як Пашинян прибув туди з робочим візитом. Жителі міста зібралися в центрі і вимагали, щоб глава вірменського уряду не відвідував місцевий цвинтар, де поховані загиблі в ході військових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху минулої осені. Люди заблокували дорогу, і навіть незважаючи на втручання поліції, прем’єр-міністр не зміг проїхати. Протестуючі скандували антиурядові гасла і звинувачували Пашиняна в “капітуляції перед Азербайджаном”.

Акція проти Пашиняна в Агараці, 21 квітня 2021 року:

Контекст

У Вірменії протести проти Пашиняна і його уряду почалися після 9 листопада минулого року, коли він разом з президентом РФ Володимиром Путіним і главою Азербайджану Ільхамом Алієвим підписав тристоронню заяву про припинення військових дій в зоні конфлікту навколо Нагірного Карабаху, яка поклала край бойовим діям в регіоні, що почалися 27 вересня. Опозиція поклала на прем’єра відповідальність за результат цих подій.

Для вирішення внутрішньополітичної кризи Пашинян оголосив, що 20 червня в країні відбудуться позачергові парламентські вибори.

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