Пашинян покинул город на юге Армении после того, как местные жители вышли ему на встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул город Агарак, расположенный на юге страны, после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста против его поездки в регион. Демонстрацию показывали в прямом эфире армянские СМИ, передает УНН.
Детали
“Я приношу извинение за их поведение”, — сказал в рупор Пашинян, прошел несколько десятков метров по улице города, сел в машину и уехал.
Акции протеста в самом южном городе Армении начались после того, как Пашинян прибыл туда с рабочим визитом. Жители города собрались в центре и требовали, чтобы глава армянского правительства не посещал местное кладбище, где похоронены погибшие в ходе военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха прошлой осенью. Люди заблокировали дорогу, и даже несмотря на вмешательство полиции, премьер-министр не смог проехать. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги и винили Пашиняна в “капитуляции перед Азербайджаном”.
Акция против Пашиняна в Агараке, 21 апреля 2021 года:
Контекст
В Армении протесты против Пашиняна и его правительства начались после 9 ноября прошлого года, когда он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Аливым подписал трехстороннее заявление о прекращении военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которое положило конец боевым действиям в регионе, начавшимся 27 сентября. Оппозиция возложила на премьера ответственность за исход этих событий.
Для решения внутриполитического кризиса Пашинян объявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.