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Пашинян покинул город на юге Армении после того, как местные жители вышли ему на встречу

Пашинян покинул город на юге Армении после того, как местные жители вышли ему на встречу

Киев  •  УНН

 • 16473 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян покинул город Агарак, расположенный на юге страны, после того, как несколько сотен местных жителей устроили акцию протеста против его поездки в регион. Демонстрацию показывали в прямом эфире армянские СМИ, передает УНН.

Детали

“Я приношу извинение за их поведение”, — сказал в рупор Пашинян, прошел несколько десятков метров по улице города, сел в машину и уехал.

Акции протеста в самом южном городе Армении начались после того, как Пашинян прибыл туда с рабочим визитом. Жители города собрались в центре и требовали, чтобы глава армянского правительства не посещал местное кладбище, где похоронены погибшие в ходе военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха прошлой осенью. Люди заблокировали дорогу, и даже несмотря на вмешательство полиции, премьер-министр не смог проехать. Протестующие скандировали антиправительственные лозунги и винили Пашиняна в “капитуляции перед Азербайджаном”.

Акция против Пашиняна в Агараке, 21 апреля 2021 года:

Контекст

В Армении протесты против Пашиняна и его правительства начались после 9 ноября прошлого года, когда он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Аливым подписал трехстороннее заявление о прекращении военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, которое положило конец боевым действиям в регионе, начавшимся 27 сентября. Оппозиция возложила на премьера ответственность за исход этих событий.

Для решения внутриполитического кризиса Пашинян объявил, что 20 июня в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.

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