У Єгипті заарештовано провідних лідерів опозиції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В Єгипті затримані провідні лідери опозиції Раїд Селаме і академік Яхья аль-Казаз. Про це повідомив у своєму акаунті в соцмережі адвокат Халід Алі, передає УНН з посиланням на "Агенство Анадолу".
За його словами, Селаме затримали у власному будинку в Каїрі, а аль-Казаз - в місті аль-Кусейр, куди він прибув для участі в траурній церемонії.
Раїд Селаме є автором економічної програми суперника чинного глави держави Абдулфаттаха ас-Сісі на президентських виборах 2014 року - Хамдін Саббані.
Влада Єгипту поки ніяк не прокоментували інформацію.
Як повідомляв УНН, єгипетські сили безпеки вбили шістьох підозрюваних бойовиків під час рейду в одному з будинків на околиці Каїра.