В Египте арестованы ведущие лидеры оппозиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В Египте задержаны ведущие лидеры оппозиции Раид Селаме и академик Яхья аль-Казаз. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети адвокат Халид Али, передает УНН со ссылкой на "Агенство Анадолу".
По его словам, Селаме задержали в собственном доме в Каире, а аль-Казаза – в городе аль-Кусейр, куда он прибыл для участия в траурной церемонии.
Раид Селаме является автором экономической программы соперника действующего главы государства Абдулфаттаха ас-Сиси на президентских выборах 2014 года - Хамдина Саббани.
Власти Египта пока никак не прокомментировали информацию.
Как сообщал УНН, египетские силы безопасности убили шесть подозреваемых боевиков во время рейда в одном из домов на окраине Каира.