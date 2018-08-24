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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Египте арестованы ведущие лидеры оппозиции

Киев • УНН

 • 8104 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. В Египте задержаны ведущие лидеры оппозиции Раид Селаме и академик Яхья аль-Казаз. Об этом сообщил в своем аккаунте в соцсети адвокат Халид Али, передает УНН со ссылкой на "Агенство Анадолу".

В Египте арестованы ведущие лидеры оппозиции

По его словам, Селаме задержали в собственном доме в Каире, а аль-Казаза – в городе аль-Кусейр, куда он прибыл для участия в траурной церемонии.

Раид Селаме является автором экономической программы соперника действующего главы государства Абдулфаттаха ас-Сиси на президентских выборах 2014 года - Хамдина Саббани.

Власти Египта пока никак не прокомментировали информацию.

Как сообщал УНН, египетские силы безопасности убили шесть подозреваемых боевиков во время рейда в одном из домов на окраине Каира.

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