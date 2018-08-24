В Египте арестованы ведущие лидеры оппозиции

По его словам, Селаме задержали в собственном доме в Каире, а аль-Казаза – в городе аль-Кусейр, куда он прибыл для участия в траурной церемонии.

Раид Селаме является автором экономической программы соперника действующего главы государства Абдулфаттаха ас-Сиси на президентских выборах 2014 года - Хамдина Саббани.

Власти Египта пока никак не прокомментировали информацию.



Как сообщал УНН, египетские силы безопасности убили шесть подозреваемых боевиков во время рейда в одном из домов на окраине Каира.