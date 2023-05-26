У Японії стався сильний землетрус, попередження про цунамі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Японське метеорологічне агентство повідомило про сильний землетрус біля узбережжя поблизу Токіо, додавши, що загрози цунамі немає, пише УНН.
Як повідомляється, магнітуда землетрусу становила 6,2.
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"Землетрус стався 26 червня о 19:03. Епіцентр знаходився біля східного узбережжя префектури Тіба. У районах, де були сильні поштовхи, просимо триматися подалі від небезпечних зон. Небезпека цунамі від цього землетрусу відсутня",- повідомило агентство в Twitter.
Землетрус стався на глибині 50 кілометрів о 19:03 за місцевим часом у водах Тихого океану біля японського регіону Тіба і був достатньо сильним, щоб похитнути великі будівлі в столиці і зупинити залізничне сполучення, додає AFP.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, 5 травня землетрус магнітудою 6,3 стався в префектурі Ісікава на західному узбережжі Японії. Згідно з даними метеорологічного агентства, землетрус на глибині 10 кілометрів перевищував 6 балів за шкалою землетрусів Японії.
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