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У Японії стався сильний землетрус, попередження про цунамі немає

У Японії стався сильний землетрус, попередження про цунамі немає

Київ • УНН

 • 628826 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Японське метеорологічне агентство повідомило про сильний землетрус біля узбережжя поблизу Токіо, додавши, що загрози цунамі немає, пише УНН.

Як повідомляється, магнітуда землетрусу становила 6,2.

Цитата

"Землетрус стався 26 червня о 19:03. Епіцентр знаходився біля східного узбережжя префектури Тіба. У районах, де були сильні поштовхи, просимо триматися подалі від небезпечних зон. Небезпека цунамі від цього землетрусу відсутня",- повідомило агентство в Twitter. 

Землетрус стався на глибині 50 кілометрів о 19:03 за місцевим часом у водах Тихого океану біля японського регіону Тіба і був достатньо сильним, щоб похитнути великі будівлі в столиці і зупинити залізничне сполучення, додає AFP.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, 5 травня землетрус магнітудою 6,3 стався в префектурі Ісікава на західному узбережжі Японії.  Згідно з даними метеорологічного агентства, землетрус на глибині 10 кілометрів перевищував 6 балів за шкалою землетрусів Японії.

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