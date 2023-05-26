В Японии произошло сильное землетрясение, предупреждения о цунами нет

ukru
13 марта, 19:26 • 47621 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104506 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107547 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107723 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101682 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95088 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110279 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131379 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171157 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202283 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 41469 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 36467 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 22410 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 45640 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 24464 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171156 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202283 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144033 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150548 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187036 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65314 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103633 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120657 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156346 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163219 просмотра
Актуальное
В Японии произошло сильное землетрясение, предупреждения о цунами нет

В Японии произошло сильное землетрясение, предупреждения о цунами нет

Киев • УНН

 • 628823 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Японское метеорологическое агентство сообщило о сильном землетрясении у побережья вблизи Токио, добавив, что угрозы цунами нет, пишет УНН.

Как сообщается, магнитуда землетрясения составила 6,2.

Цитата

"Землетрясение произошло 26 июня в 19:03. Эпицентр находился у восточного побережья префектуры Тиба. В районах, где были сильные толчки, просим держаться подальше от опасных зон. Опасность цунами от этого землетрясения отсутствует",- сообщило агентство в Twitter. 

Землетрясение произошло на глубине 50 километров в 19:03 по местному времени в водах Тихого океана возле японского региона Тиба и было достаточно сильным, чтобы пошатнуть крупные здания в столице и остановить железнодорожное сообщение, добавляет AFP.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, 5 мая землетрясение магнитудой 6,3 произошло в префектуре Исикава на западном побережье Японии.  Согласно данным метеорологического агентства, землетрясение на глубине 10 километров превышало 6 баллов по шкале землетрясений Японии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 6 февраля по 6 мая в Турции произошло 33 тысячи землетрясений

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы