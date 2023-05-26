В Японии произошло сильное землетрясение, предупреждения о цунами нет
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Японское метеорологическое агентство сообщило о сильном землетрясении у побережья вблизи Токио, добавив, что угрозы цунами нет, пишет УНН.
Как сообщается, магнитуда землетрясения составила 6,2.
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"Землетрясение произошло 26 июня в 19:03. Эпицентр находился у восточного побережья префектуры Тиба. В районах, где были сильные толчки, просим держаться подальше от опасных зон. Опасность цунами от этого землетрясения отсутствует",- сообщило агентство в Twitter.
Землетрясение произошло на глубине 50 километров в 19:03 по местному времени в водах Тихого океана возле японского региона Тиба и было достаточно сильным, чтобы пошатнуть крупные здания в столице и остановить железнодорожное сообщение, добавляет AFP.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, 5 мая землетрясение магнитудой 6,3 произошло в префектуре Исикава на западном побережье Японии. Согласно данным метеорологического агентства, землетрясение на глубине 10 километров превышало 6 баллов по шкале землетрясений Японии.
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