У В'єтнамі виявили гібрид індійського і британського варіантів коронавірусу

Деталі

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, нова мутація коронавірусу дуже швидко поширюється повітряно-крапельним шляхом.

Вважається, що ці варіанти більш заразні. Так званий британський варіант, або B.1.1.7, був вперше виявлений в жовтні і в наступні місяці викликав вибухове зростання числа заражень, в тому числі в Західній Європі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Франції виявили новий кластер рідкісного варіанту коронавірусу

Мутація, вперше виявлена ​​в Індії, B.1.617, за останні місяці заразила мільйони людей. В Індії виявлено до 400 тис. нових випадків зараження, а число загиблих щодня перевищує 4 тис. чоловік.

Доповнення

За даними Університету Джона Хопкінса, В’єтнам досі практично не постраждав від коронапандеміі. На сьогоднішній день виявлено майже 6,4 тис. випадків зараження, і щонайменше 47 осіб померли.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Над британцями хочуть провести дослідження: вколоти третю дозу вакцини від COVID-19. Шукають охочих

У цьому місяці, однак, спостерігається постійне зростання щоденного числа інфекцій. В останній тиждень квітня середньодобове значення не перевищувало 10. На цьому тижні середньодобовий показник вже перевищив 200 інфекцій.