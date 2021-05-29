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У В'єтнамі виявили гібрид індійського і британського варіантів коронавірусу

Київ • УНН

 • 21320 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. У міністерстві охорони здоров’я В’єтнаму заявили, що в країні виявлено новий мутант коронавірусу, який представляє собою гібрид індійського і британського варіантів SARS-CoV-2. Про це оголосив міністр охорони здоров’я В’єтнаму Нгуєн Тхань Лонг, передає УНН.

У В'єтнамі виявили гібрид індійського і британського варіантів коронавірусу

Деталі

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, нова мутація коронавірусу дуже швидко поширюється повітряно-крапельним шляхом.

Вважається, що ці варіанти більш заразні. Так званий британський варіант, або B.1.1.7, був вперше виявлений в жовтні і в наступні місяці викликав вибухове зростання числа заражень, в тому числі в Західній Європі.

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Мутація, вперше виявлена ​​в Індії, B.1.617, за останні місяці заразила мільйони людей. В Індії виявлено до 400 тис. нових випадків зараження, а число загиблих щодня перевищує 4 тис. чоловік.

Доповнення

За даними Університету Джона Хопкінса, В’єтнам досі практично не постраждав від коронапандеміі. На сьогоднішній день виявлено майже 6,4 тис. випадків зараження, і щонайменше 47 осіб померли.

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У цьому місяці, однак, спостерігається постійне зростання щоденного числа інфекцій. В останній тиждень квітня середньодобове значення не перевищувало 10. На цьому тижні середньодобовий показник вже перевищив 200 інфекцій.

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