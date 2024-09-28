У всіх навчальних закладах перевірять можливі факти насильства або порушення інших прав - Жолнович

Національна соціальна сервісна служба України проведе перевірки в усіх закладах, де мешкають діти, на можливі факти насильства або порушення інших прав. Про це у Facebook повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, пише УНН.

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Міністерка відреагувала на факти можливого насильства щодо дітей у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

Повідомлення про можливі факти насильства, яке відбулося в одній із спеціальних шкіл на Львівщині, шокує. І очевидно, потрібно встановити всі обставини і притягнути до відповідальності усіх винуватих, - заявила урядовиця.

Жолнович наголосила, що всі діти мають навчатися і зростати в безпечному просторі.

З огляду на це, вона доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх закладах, де цілодобово мешкають діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них або порушення інших прав.

Для цього служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей, - розповіла міністерка.

Також Жолнович зауважила, що краще, щоб усі діти в Україні, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, змогли навчатися ближче до своїх домівок і щовечора повертатися додому.

На жаль, зараз таких дітей змушені відправляти до спецшкіл, яких лише кілька в області. Зрозуміло, що до них неможливо добиратися щодня, тому потрібні не окремі заклади, а класи в загальних школах. Тоді батьки зможуть обрати навчальний заклад поруч із домом, - йдеться у заяві.

Також урядовиця закликала збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах і розвивати інклюзивні та спеціальні класи в загальних школах, щоб по освітню послугу не треба було звертатися далеко від дому і щоб вона не надавалася з необхідністю проживати весь час у школі.

Нагадаємо

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про фізичне, психологічне та сексуальне насильство над дітьми з боку директора реабілітаційного центру на Львівщині. Відкрито кримінальне провадження, ініційовано нараду на високому рівні.