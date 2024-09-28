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Во всех учебных заведениях проверят возможные факты насилия или нарушения других прав - Жолнович

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 19:13  •  6088 просмотра

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Нацсоцслужба проведет проверки во всех заведениях, где проживают дети, на факты насилия. Министр Жолнович призывает развивать инклюзивное образование ближе к дому детей с особыми потребностями.

Национальная социальная сервисная служба Украины проведет проверки во всех учреждениях, где живут дети, на возможные факты насилия или нарушения других прав. Об этом в Facebook сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, пишет УНН.

Детали

Министр отреагировала на факты возможного насилия в отношении детей в учебно-реабилитационном центре на Львовщине.

Сообщение о возможных фактах насилия, которое произошло в одной из специальных школ на Львовщине, шокирует. И очевидно, нужно установить все обстоятельства и привлечь к ответственности всех виновных,

- заявила правительственница.

Жолнович подчеркнула, что все дети должны учиться и расти в безопасном пространстве.

Учитывая это, она поручила Нацсоцслужбе провести проверки во всех заведениях, где круглосуточно проживают дети, с целью выявления возможных фактов насилия в отношении них или нарушения других прав.

Для этого служба разработала специальный опросник, чтобы экологичным способом выявлять такие нарушения, не травмируя чувства детей,

- рассказала министр.

Также Жолнович отметила, что лучше, чтобы все дети в Украине, даже если они имеют особые образовательные потребности, смогли учиться ближе к своим домам и каждый вечер возвращаться домой.

К сожалению, сейчас таких детей вынуждены отправлять в спецшколы, которых всего несколько в области. Понятно, что к ним невозможно добираться каждый день, поэтому нужны не отдельные заведения, а классы в общих школах. Тогда родители смогут выбрать учебное заведение рядом с домом,

- говорится в заявлении.

Также чиновница призвала увеличивать количество семейных форм воспитания в общинах и развивать инклюзивные и специальные классы в общих школах, чтобы за образовательной услугой не надо было обращаться далеко от дома и чтобы она не предоставлялась с необходимостью проживать все время в школе.

Напомним

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о физическом, психологическом и сексуальном насилии над детьми со стороны директора реабилитационного центра на Львовщине. Открыто уголовное производство, инициировано совещание на высоком уровне.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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