Во всех учебных заведениях проверят возможные факты насилия или нарушения других прав - Жолнович
Киев • УНН
Нацсоцслужба проведет проверки во всех заведениях, где проживают дети, на факты насилия. Министр Жолнович призывает развивать инклюзивное образование ближе к дому детей с особыми потребностями.
Национальная социальная сервисная служба Украины проведет проверки во всех учреждениях, где живут дети, на возможные факты насилия или нарушения других прав. Об этом в Facebook сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, пишет УНН.
Детали
Министр отреагировала на факты возможного насилия в отношении детей в учебно-реабилитационном центре на Львовщине.
Сообщение о возможных фактах насилия, которое произошло в одной из специальных школ на Львовщине, шокирует. И очевидно, нужно установить все обстоятельства и привлечь к ответственности всех виновных,
Жолнович подчеркнула, что все дети должны учиться и расти в безопасном пространстве.
Учитывая это, она поручила Нацсоцслужбе провести проверки во всех заведениях, где круглосуточно проживают дети, с целью выявления возможных фактов насилия в отношении них или нарушения других прав.
Для этого служба разработала специальный опросник, чтобы экологичным способом выявлять такие нарушения, не травмируя чувства детей,
Также Жолнович отметила, что лучше, чтобы все дети в Украине, даже если они имеют особые образовательные потребности, смогли учиться ближе к своим домам и каждый вечер возвращаться домой.
К сожалению, сейчас таких детей вынуждены отправлять в спецшколы, которых всего несколько в области. Понятно, что к ним невозможно добираться каждый день, поэтому нужны не отдельные заведения, а классы в общих школах. Тогда родители смогут выбрать учебное заведение рядом с домом,
Также чиновница призвала увеличивать количество семейных форм воспитания в общинах и развивать инклюзивные и специальные классы в общих школах, чтобы за образовательной услугой не надо было обращаться далеко от дома и чтобы она не предоставлялась с необходимостью проживать все время в школе.
Напомним
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил о физическом, психологическом и сексуальном насилии над детьми со стороны директора реабилитационного центра на Львовщине. Открыто уголовное производство, инициировано совещание на высоком уровне.