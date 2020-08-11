У ВР внесли проект постанови про невизнання президентських виборів у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про невизнання українським парламентом легітимними виборів президента Республіки Білорусь. Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність", голова міжфракційного депутатського об'єднання "За демократичну Білорусь" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Зареєстрував в Раді постанову про невизнання президентських виборів в Республіці Білорусь", - написав Гончаренко.
Депутат опублікував фотографію, яка свідчить про процес реєстрації постанови в ВР.
Додамо, що на сайті парламенту документ поки не опублікований.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно якому переміг чинний президент країни Олександр Лукашенко. Так, увечері 9 серпня в столиці країни, Мінську, почалися зіткнення протестувальників з ОМОНом (АМАПом). Головні вулиці були перекриті. Очевидці повідомляли про використання правоохоронцями світлошумових гранат, гумових куль та водометів для розгону протестувальників. Відомо про поранених і затриманих.
У ніч з 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Прітицького в Мінську стався вибух, у результаті якого загинув один з протестувальників. Повідомлялося, що учасники протесту пустили в хід "коктейлі Молотова".
За попередніми офіційними підрахунками, на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а “проти всіх” проголосувало 6% виборців.