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У ВР повторно внесли постанову про звільнення Коваля з посади голови ФДМУ

У ВР повторно внесли постанову про звільнення Коваля з посади голови ФДМУ

Київ • УНН

 • 22634 перегляди

До Верховної Ради повторно внесено постанову про звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна. Економічний комітет ВР рекомендував звільнити Коваля з посади ФДМУ. Втім Верховна Рада не змогла погодити відставку.

У Верховну Раду 4 вересня повторно внесли постанову про звільнення Віталія  Коваля з посади голови Фонду державного майна, повідомляє УНН із посиланням на сайт ВР. 

Як зазначається, нову постанову про звільнення Коваля надано з висновком комітету ВР про розгляд. 

Додамо

Сьогодні економічний комітет схвалив рекомендувати звільнити Віталія Коваля з посади ФДМУ. 

Втім Верховна Рада не змогла погодити відставку Віталія Коваля, який напередодні подав відповідну заяву. Його відставку підтримали 225 нардепів при необхідних 226.

Рада не захотіла розглядати питання звільнення очільника МЗС Кулеби та пішла на перерву04.09.24, 14:07 • 24643 перегляди

Доповнення

Віталія Коваля було призначено головою ФДМУ у листопаді минулого року. Тоді Фонддержмайна майже два місяці був без очільника, адже попередній керівник Рустем Умєров у вересні того ж року був призначений міністром оборони України.

До потрапляння в політику Коваль був банкіром та бізнесменом. Працював у кредитному департаменті "Укргазбанку" та був співзасновником або очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях.

У 2019 році Президент України Володимир Зеленський призначив його головою Рівненської ОДА.

У 2020 році Коваль балотувався на посаду міського голови Рівного від партії "Слуга народу", але програв вибори кандидатові від політичної партії "Європейська солідарність" Олександру Третьяку.

З 24 лютого 2022 року до 21 листопада 2023 - керівник Рівненської обласної військової адміністрації.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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