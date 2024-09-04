В ВР повторно внесли постановление об увольнении Коваля с должности главы ФГИУ

В Верховную Раду 4 сентября повторно внесли постановление об увольнении Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества, сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

Как отмечается, новое постановление об увольнении Коваля предоставлено с заключением комитета ВР о рассмотрении.

Добавим

Сегодня экономический комитет одобрил рекомендовать уволить Виталия Коваля с должности ФГИУ.

Впрочем Верховная Рада не смогла согласовать отставку Виталия Коваля, который накануне подал соответствующее заявление. Его отставку поддержали 225 нардепов при необходимых 226.

Рада не захотіла розглядати питання звільнення очільника МЗС Кулеби та пішла на перерву

Дополнение

Виталий Коваль был назначен председателем ФГИУ в ноябре прошлого года. Тогда Фондгосимущества почти два месяца был без руководителя, ведь предыдущий руководитель Рустем Умеров в сентябре того же года был назначен министром обороны Украины.

До попадания в политику Коваль был банкиром и бизнесменом. Работал в кредитном департаменте "Укргазбанка" и был соучредителем или возглавлял предприятия в аграрной, транспортной и строительной отраслях.

В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский назначил его председателем Ровенской ОГА.

В 2020 году Коваль баллотировался на должность городского головы Ровно от партии "Слуга народа", но проиграл выборы кандидату от политической партии "Европейская солидарность" Александру Третьяку.

С 24 февраля 2022 года до 21 ноября 2023 - руководитель Ровенской областной военной администрации.