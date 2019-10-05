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У Волинській області через забруднення земель розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Прокуратурою Волинської області розпочато кримінальне провадження за фактом забруднення земель у Володимир-Волинському районі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури відповідної області.

У Волинській області через забруднення земель розпочато кримінальне провадження

“Володимир-Волинська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого забруднення земель (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України) у Володимир-Волинському районі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають першочергові слідчі дії, до яких залучені фахівці Державної екологічної інспекції в області.

Додається, що розслідування кримінального провадження перебуває під контролем керівництва прокуратури Волинської області.

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Довідково у пресслужбі проінформували, що згідно санкції ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, — караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, починаючи з 19 вересня, щоранку з 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя будуть обмежувати.

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