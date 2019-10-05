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В Волынской области из-за загрязнения земель начато уголовное производство

Киев • УНН

 • 14364 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Прокуратурой Волынской области начато уголовное производство по факту загрязнения земель в Владимир-Волынском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры соответствующей области.

В Волынской области из-за загрязнения земель начато уголовное производство

“Владимир-Волынская местная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного загрязнения земель (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины) в Владимир-Волынском районе”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, в которые вовлечены специалисты Государственной экологической инспекции в области.

Добавляется, что расследование уголовного производства находится под контролем руководства прокуратуры Волынской области.

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Справочно в пресс-службе проинформировали, что согласно санкции ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, — наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, начиная с 19 сентября, каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать.

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