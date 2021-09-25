У Волгограді засудили Свідків Єгови
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Волгограді суд засудив п'ятьох Свідків Єгови до тривалих термінів ув'язнення за участь в діяльності екстремістської організації. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
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49-річного покрівельника Сергія Мельника та 56-річного електрика Ігоря Егозаряна засудили до шести років колонії, 50-річного В’ячеслава Осипова і 43-річного Дениса Пересунько — до шести років і трьох місяців, а 59-річного колишнього військового льотчика Валерія Рогозіна — до шести з половиною років.
Згідно з матеріалами справи, віруючі “отримували рекомендації від послідовників конфесії з-за кордону, займалися місіонерством, проводили богослужіння, збирали на них пожертви, а також ділилися з іншими членами громади релігійною літературою”.
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Київський районний суд в Сімферополі відправив під домашній арешт до 4 травня затриманого 42-річного “Свідка Єгови” Тараса Кузьо з Ялти.