В Волгограде осудили Свидетелей Иеговы

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 16482 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 130377 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 146890 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 121736 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 119109 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 153401 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124363 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 167551 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143489 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

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Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

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Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

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Актуальное
В Волгограде осудили Свидетелей Иеговы

В Волгограде осудили Свидетелей Иеговы

Киев  •  УНН

 • 22233 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Волгограде суд приговорил пятерых Свидетелей Иеговы к длительным срокам заключения за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Детали

49-летнего кровельщика Сергея Мельника и 56-летнего электрика Игоря Егозаряна приговорили к шести годам колонии, 50-летнего Вячеслава Осипова и 43-летнего Дениса Пересунько - до шести лет и трех месяцев, а 59-летнего бывшего военного летчика Валерия Рогозина - к шести с половиной лет.

Согласно материалам дела, верующие "получали рекомендации от последователей конфессии из-за рубежа, занимались миссионерством, проводили богослужения, собирали на них пожертвования, а также делились с другими членами общины религиозной литературой".

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Напомним

Киевский районный суд в Симферополе отправил под домашний арест до 4 мая задержанного 42-летнего "Свидетеля Иеговы" Тараса Кузьо из Ялты.

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