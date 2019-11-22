У ВМС показали, як військові водолази рятували екіпаж танкера Delfi
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Військові водолази взяли участь в порятунку екіпажу танкера Delfi. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр командування ВМС ЗСУ.
“22 листопада в акваторії Чорного Моря зазнав лиха некерований танкер Республіки Молдови „Delfi“, на борту якого знаходились троє членів екіпажу. Військовослужбовці Водолазної школи та пошуково—рятувального дивізіону Військово-Морських Сил Збройних Сил України разом з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та водолазами аварійно-рятувальної служби м. Одеса провели спільну пошуково-рятувальну операцію”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що через погані погодні умови рятувальники протягнути до судна “канатну дорогу”. Тобто, водолаз проплив у холодній штормовій воді, завів направляючий кінець за судно, доставив рятувальні жилети для оптимального забезпечення екстреної евакуації екіпажу.
“Потрібно було поспішати, адже за оперативною інформацією деякі члени екіпажу вже почали втрачати свідомість. З правого борту аварійного судна спрацював рятувальний пліт, але через декілька хвилин штормовими хвилями його перекинуло хвилями. Кожного моряка за допомогою водолазів-рятувальників по тросу транспортували на берег у крижаній штормової воді, де вже чекали медики. Найскладнішою стала евакуація капітана судна, який на той час вже знепритомнів та знаходився у внутрішніх приміщеннях судна”, — сказав начальник пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України капітан 1 рангу Олексій Нестеров
Нагадаємо, 22 листопада біля берегів Одеси перевернувся танкер.
Вночі 21 листопада він дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту.
Також нагадаємо, в ОДА розповіли про стан евакуйованих моряків.