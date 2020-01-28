У віце-президента США спростували слова Болтона про зв'язок допомоги Україні з розслідуванням справи Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп не просив американського віце-президента Майкла Пенса обговорювати розслідування у справі колишнього віце-президента Джозефа Байдена на зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Польщі у вересні минулого року. Про це йдеться у поширеній в понеділок письмовій заяві керівника апарату віце-президента США Марка Шорта, передає УНН.
“В кожній розмові президента і віце-президента в рамках підготовки до нашої поїздки до Польщі президент постійно висловлював своє невдоволення тим, що Сполучені Штати несуть левову частку відповідальності за надання допомоги Україні та що європейські країни не виконують свою роль. Президент також висловив стурбованість корупцією в Україні. Я жодного разу не чув, щоб він пов’язував допомогу Україні з розслідуваннями щодо сім’ї Байдена або (енергетичної компанії) Burisma”, — наголошується в заяві.
“Як повідомив сьогодні (у понеділок — ред) юрисконсульт Білого дому, грунтуючись на свідченнях свідків, що були викликані демократами на слухання у Палату представників (в рамках процедури імпічменту), ці питання були єдиними, які віце-президент обговорював з українськими посадовими особами, тому що саме їх президент просив його підняти”, — зазначив керівник апарату віце-президента.
Як підкреслив Шорт, “з принципових міркувань” Білий дім “зазвичай не поширює (інформацію) і не обговорює розмови між президентом і віце-президентом (США)”. За його словами, Трамп дав йому “дозвіл внести ясність у зв’язку з журналістським сказом навколо передбачуваних бесід”.
Як раніше повідомляла газета The New York Times, колишній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон готує до друку книгу, в якій стверджує, що Трамп в серпні минулого року говорив йому, що хоче продовжувати блокувати військову допомогу Україні, поки Київ не почне розслідування у справі Байдена і його сина.
У свою чергу, раніше, Трамп вибухнув гнівом в Twitter після подібних заяв Болтона.
Ще раніше Болтон заявив, що готовий дати свідчення у справі про імпічмент Трампа. Те, чи буде свідчити Болтон залежить від того, чи проголосують сенатори за свідчення від додаткових осіб в рамках розгляду обвинувачень Палати представників у Вищій палаті Конгресу США, проте Трамп раніше уже заявляв, що збирається блокувати свідчення Болтона в Сенаті.