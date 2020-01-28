У вице-президента США опровергли слова Болтона о связи помощи Украине с расследованием дела Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трамп не просил американского вице-президента Майкла Пенса обсуждать расследование по делу бывшего вице-президента Джозефа Байдена на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Польше в сентябре прошлого года. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя аппарата вице-президента США Марка Шорта, передает УНН.
“В каждом разговоре президента и вице-президента в рамках подготовки к нашей поездки в Польшу президент постоянно выражал свое недовольство тем, что Соединенные Штаты несут львиную долю ответственности за оказание помощи Украине и что европейские страны не выполняют свою роль. Президент также выразил обеспокоенность коррупцией в Украине. Я ни разу не слышал, чтобы он связывал помощь Украине с расследованиями в отношении семьи Байдена или (энергетической компании) Burisma”, — отмечается в заявлении.
“Как сообщил сегодня (в понедельник — ред) юрисконсульт Белого дома, основываясь на показаниях свидетелей, которые были вызваны демократами на слушания в Палату представителей (в рамках процедуры импичмента), эти вопросы были единственными, которые вице-президент обсуждал с украинскими должностными лицами, потому что именно их президент просил его поднять”, — отметил руководитель аппарата вице-президента.
Как подчеркнул Шорт, “по принципиальным соображениям” Белый дом “обычно не распространяет (информацию) и не обсуждает разговоры между президентом и вице-президентом (США)”. По его словам, Трамп дал ему “разрешение внести ясность в связи с журналистским бешенством вокруг предполагаемых бесед”.
Как ранее сообщала газета The New York Times, бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон готовит к печати книгу, в которой утверждает, что Трамп в августе прошлого года говорил ему, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу Байдена и его сына.
В свою очередь, ранее, Трамп взорвался гневом в Twitter после подобных заявлений Болтона.
Еще раньше Болтон заявил, что готов дать показания по делу об импичменте Трампа. То, будет ли свидетельствовать Болтон зависит от того, проголосуют ли сенаторы за свидетельство от дополнительных свидетелей в рамках рассмотрения обвинений Палаты представителей в Высшей палате Конгресса США, однако Трамп ранее уже заявлял, что собирается блокировать свидетельство Болтона в Сенате.