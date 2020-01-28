У вице-президента США опровергли слова Болтона о связи помощи Украине с расследованием дела Байдена

КИЕВ. 28 января. УНН. Президент США Дональд Трамп не просил американского вице-президента Майкла Пенса обсуждать расследование по делу бывшего вице-президента Джозефа Байдена на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Польше в сентябре прошлого года. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя аппарата вице-президента США Марка Шорта, передает УНН.