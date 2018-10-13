У Вірменії відкрили перший пам’ятник Тарасу Шевченку
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Єревані відбулося відкриття першого у Вірменії пам’ятника великому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку, передає УНН із посиланням на повідомлення посольства України у Вірменії.
"13 жовтня 2018 року в м. Єреван відбулася урочиста церемонія відкриття першого у Вірменії пам’ятника великому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у сербському місті Нови-Сад зявиться пам’ятник видатному українському поетові та письменнику Тарасу Шевченку.