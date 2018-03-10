Порошенка закликали оголосити день народження Шевченка держсвятом і вихідним
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликають законодавчо надати 9 березня – дню народження Тараса Шевченка, статус загальнодержавного свята й оголосити з такого приводу цей день вихідним. Відповідну петицію розміщено на офіційному сайті Глави держави, передає УНН.
“Браття й сестри, закликаю всіх підтримати петицію і вшанувати великого генія аби в кожного 9 березня була можливість прийти до його пам’ятника, вклонитись і пом’янути незлим тихим словом”, — зазначає автор петиції.
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Нагадаємо, Президента України Петра Порошенка закликали зробити День массажиста офіційним святом.