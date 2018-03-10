Порошенко призвали объявить день рождения Шевченко госпраздником и выходным

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37473 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53250 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56839 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101917 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92871 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103662 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110674 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116984 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122498 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133907 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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7 марта, 19:45 • 195954 просмотра
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Порошенко призвали объявить день рождения Шевченко госпраздником и выходным

Порошенко призвали объявить день рождения Шевченко госпраздником и выходным

Киев  •  УНН

 • 9679 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призывают законодательно предоставить 9 марта - дню рождения Тараса Шевченко, статус общегосударственного праздника и объявить по такому поводу этот день выходным. Соответствующая петиция размещена на официальном сайте главы государства, передает УНН.

"Братья и сестры, призываю всех поддержать петицию и почтить великого гения чтобы в каждые 9 марта была возможность прийти к его памятнику, поклониться и помянуть незлым тихим словом", - отмечает автор петиции.

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Напомним, Президента Украины Петра Порошенко призвали сделать День массажиста официальным праздником.

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