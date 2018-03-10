Порошенко призвали объявить день рождения Шевченко госпраздником и выходным
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призывают законодательно предоставить 9 марта - дню рождения Тараса Шевченко, статус общегосударственного праздника и объявить по такому поводу этот день выходным. Соответствующая петиция размещена на официальном сайте главы государства, передает УНН.
"Братья и сестры, призываю всех поддержать петицию и почтить великого гения чтобы в каждые 9 марта была возможность прийти к его памятнику, поклониться и помянуть незлым тихим словом", - отмечает автор петиции.
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Напомним, Президента Украины Петра Порошенко призвали сделать День массажиста официальным праздником.